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مَن يملك القصر الأسطوري في .. "بوتين" أم الملياردير أركادي؟

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مَن يملك القصر الأسطوري في روسيا.. "بوتين" أم الملياردير أركادي؟ مَن يملك القصر الأسطوري في .. "بوتين" أم الملياردير أركادي؟

مَن يملك القصر الأسطوري في روسيا..

كشف الملياردير الروسي أركادي روتنبرغ، أنه صاحب القصر الفخم على البحر الأسود، وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك ردًّا على تقرير مصور عن القصر الشاسع الذي وُصف بأنه أسطوري، بثه أليكسي نافالني المعارض للكرملين، في جميع أنحاء وشوهد الآن أكثر من 100 مليون مرة.

ونفى الرئيس الروسي -منذ أيام- تقارير عن امتلاكه المنتجع.

أما الملياردير روتنبرغ، الذي له صلات وثيقة ببوتين، فأعلن في مقابلة نُشرت على قناة "ماش تلغرام" الموالية للكرملين، أنه مالك القصر، قبل تأكيده لوكالة أنباء "إنترفاكس".

وزعم التقرير المصور أن القصر الأسطوري تَكَلّف تشييده حوالى 1.37 مليار دولار، ودفع ثمنه كـ"أكبر رشوة في التاريخ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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