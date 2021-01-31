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رئيس الشرطة الألمانية يتهم شركات الطيران بخرق قواعد

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رئيس الشرطة الألمانية يتهم شركات الطيران بخرق قواعد فيروس كورونا رئيس الشرطة الألمانية يتهم شركات الطيران بخرق قواعد

مصراوي Masrawy

06:54 ص الأحد 31 يناير 2021

برلين - (د ب أ):
اتهم قائد الشرطة الاتحادية الألمانية شركات الطيران بالفشل في الإلتزام بقواعد إحتواء في تصريحات نُشرت يوم الأحد.

وقال ديتر رومان لصحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية إنه "خلال الأيام الستة الماضية وحدها، كشفت الشرطة الاتحادية عن حوالي 600 انتهاك من قبل شركات الطيران".

وقال إن الركاب القادمين من مناطق ذات مستويات عالية من الاصابة بفيروس كورونا أو دول اكتشفت بها سلالات جديدة دخلوا ألمانيا دون تسجيل رقمي أو دون إظهار نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا ، على الرغم من القواعد التي يجب على شركات الطيران التحقق منها قبل الإقلاع.

وقال رومان "إنه عمل غير مسؤول" ، مضيفًا أن الافتقار إلى الضوابط هو سبب أيضًا لفرض حظر الدخول.

وأضاف: "الخطوط الجوية مهددة الآن بفرض غرامات عليها من قبل السلطات الصحية تصل إلى 25 ألف يورو (حوالي 30 ألف دولار) لكل مخالفة وراكب".

يشار إلى أنه منذ يوم السبت، حظرت ألمانيا الدخول من البلدان التي تنتشر فيها أنواع فيروسية تبدو أكثر عدوى.

وتضم القائمة بريطانيا وايرلندا والبرتغال وجنوب افريقيا والبرازيل. واعتبارًا من يوم الأحد ، سيتم إضافة دولتي ليسوتو وإسواتيني في أفريقيا.

ويحظر على شركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات والسفن نقل الركاب من تلك المناطق حتى 17 فبراير.

وتطبق استثناءات على الألمان والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا وكذلك على ركاب الترانزيت ونقل البضائع.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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