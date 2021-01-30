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ألمانيا: أولوية تلقي لقاح أسترازينيكا ليست لمن تخطوا 65 عامًا

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ألمانيا: أولوية تلقي لقاح أسترازينيكا ليست لمن تخطوا 65 عامًا ألمانيا: أولوية تلقي لقاح أسترازينيكا ليست لمن تخطوا 65 عامًا

مصراوي Masrawy

10:42 م السبت 30 يناير 2021

برلين - (ا ف ب)

أعلن وزير الصحة الألماني، اليوم السبت، أنّ حكومته لن تعطي الأولوية للاشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد ، وذلك طبقًا لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

وقال ينس شبان، أثناء محادثة مع عاملين في مجال الرعاية الصحية، "سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التلقيح" بسبب "القيود العمرية على لقاح استرازينيكا".

وبعد تقديم مشورة أولية الخميس، أوصت هيئة اللقاحات الألمانية الجمعة بعدم التصريح لهذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

ويشير الخبراء إلى "الافتقار لبيانات كافية للبت في فعالية" لقاح استرازينيكا لدى كبار السن.

واتخذوا وجهة تعارض وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي وافقت الجمعة على استخدامه في الاتحاد الأوروبي لمن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، من دون تحديد سقف عمريّ.

وأكد وزير الصحة الألماني التوجه نحو "تطبيق" قرار الخبراء الألمان.

وأضاف أنّ لقاح المختبر البريطاني يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، وخصوصا "مقدمّي الرعاية الصحية".

ويرتقب أن تمنح السلطات الألمانية المختصة الترخيص الرسمي مطلع الأسبوع المقبل.

وهذا اللقاح الذي طوّرته استرازينيكا بالتعاون مع جامعة اكسفورد يعدّ ثالث لقاح ضد كورونا تتيح وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر/بايونتيك في 21 ديسمبر وموديرنا في 6 يناير.

وصدرت رخصة استخدامه أوروبيًا في خضم الجدل حول تأخر المختبر البريطاني في تسليم شحنات لدول التكتل الأوروبي.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اجتماع الاثنين بين السلطات والمصنّعين حول هذه المسألة.

ورغم التأخير، أكد ينس شبان السبت أنّه ما زال يتوقع تسلّم "خمسة ملايين جرعة إضافية بحلول 22 فبراير"، في عدد يشمل جرعات اللقاحات الثلاثة.

وذكر معهد روبرت كوخ الصحي أنّه حتى الجمعة، تلقت نسبة 2,2% من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، ما يعني 1,855,457 شخصًا.

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