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السيطرة على حريق هائل بمخزن أحذية بفيصل

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السيطرة على حريق هائل بمخزن أحذية بفيصل السيطرة على حريق هائل بمخزن أحذية بفيصل

مصراوي Masrawy

10:22 م السبت 30 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا اندلع في مخزن أحذية بشارع المطبعة في منطقة فيصل، مساء السبت.

وتبين أن المخزن عبارة عن (بدروم + طابقين) واندلاع الحريق في "البدروم" قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال. ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع المطبعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين بالفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

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