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عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي وسط اليمن

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عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي وسط اليمن عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي وسط اليمن

مصراوي Masrawy

10:01 م السبت 30 يناير 2021

عدن - (أ ش أ):

أعلنت مصادر يمنية سقوط عشرات القتلى والجرحى اليوم السبت؛ جراء انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وسط اليمن.

ونقلت قناة (العربية) عن مصادر محلية بمدينة البيضاء القول إن انفجارا مروعا وقع في محطة لبيع الغاز تقع إلى جوار فرع بنك الإنشاء والتعمير عصر اليوم أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحطة.

وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين الذين اكتظ بهم مستشفى الثورة العام، علاوة على خسائر في المركبات.

وأطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء باستقبال كافة الحالات المصابة، مؤكدا امتلاء الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالجرحى.

من جانبه، أكد مصدر طبي حاجة المستشفى لمتبرعين بالدم نظرا لأن حالة معظم الجرحى حرجة.

ولم تعرف حتى الآن أسباب انفجار المحطة أو إحصائية دقيقة بأعداد الضحايا.

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