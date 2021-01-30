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تطعيم 3 ملايين إسرائيلي ضد كورونا وسط جدل حول الإغلاق

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تطعيم 3 ملايين إسرائيلي ضد كورونا وسط جدل حول الإغلاق تطعيم 3 ملايين إسرائيلي ضد كورونا وسط جدل حول الإغلاق

مصراوي Masrawy

09:53 م السبت 30 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ)

بعد ستة أسابيع من بدء حملة التطعيم في إسرائيل، تلقى حوالي ثلاثة ملايين شخص الجرعة الأولى ضد (كوفيد- 19) وهو ما يمثل حوالي ثلث السكان.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن حوالي 1.u مليون إسرائيلي تم تطعيمهم مرتين.

ولا يزال عدد الإصابات في الدولة الصغيرة مرتفعًا، حيث تم تسجيل 6435 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، اليوم السبت.

وسجلت ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة أضعاف سكان إسرائيل، 12321 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، فيما تلقي حوالي 1.8 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح وتلقى أكثر من 460 ألف الجرعة الثانية.

وترتفع معدلات الإصابة في إسرائيل بشكل خاص بين السكان العرب واليهود الأصوليين.

ومن المقرر أن يستمر إغلاق مطار بن جوريون الدولي وحدود البلاد حتى غد الأحد فقط، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات.

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مصراوي Masrawy

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