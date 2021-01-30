أخبار عاجلة

التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين -
"أمن الطرق" يغلق طريق "تبوك- ضباء" بسبب سوء الأحوال الجوية -
بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد -
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا" -
المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ -
بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور -
"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة -
الفنان إدوارد يكشف كواليس الحلقات الأخيرة بمسلسل "لؤلؤ" -
"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجزائر تطلق حملة التلقيح ضدّ كورونا

Print
الجزائر تطلق حملة التلقيح ضدّ كورونا الجزائر تطلق حملة التلقيح ضدّ كورونا

مصراوي Masrawy

09:37 م السبت 30 يناير 2021

الجزائر - (ا ف ب)
أطلقت الجزائر السبت، حملة التلقيح ضد في ولاية البليدة وسط البلاد، حيث كان الوباء قد بدأ تفشيه في مارس الماضي، مستخدمة لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وجرى إطلاق الحملة "في عيادة متعددة الخدمات" بهذه الولاية التي تضررت بشدة من الأزمة الوبائية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ الحملة تستهدف في مرحلة أولى "قطاع الصحة والاشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة" على أن يتم توسيع نطاقها الأحد لتشمل عناصر الأمن والحماية المدنية وقطاع التعليم والأئمة والسياسيين والصحافيين.

وجرت تعبئة نحو ثمانية آلاف مركز صحي في أرجاء البلاد.

وتسلمت الجزائر الجمعة الجرعات الأولى من اللقاح الروسي، من دون تحديد العدد.

وكانت أعلنت نهاية ديسمبر طلب 500 ألف جرعة من موسكو.

ومن المتوقع أن تتلقى أكبر دولة مغاربية (44 مليون نسمة) الجرعات الأولى من اللقاح البريطاني أسترازينيكا/أكسفورد الأحد، وفق المتحدث باسم وزير الاتصال عمّار بلحيمر.

وأشار إلى أنّ الجزائر ستتلقى جرعات للقاحات أخرى من الصين والهند، وفق الوكالة.

وتشير الإحصاءات الرسمية حتى اليوم، إلى انّ عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا تخطى 107 آلاف، مع تسجيل نحو 2,900 وفاة.

وقررت الحكومة الجزائرية السبت "تمديد الحجر الجزئي المنزلي" الممتد من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً، في 19 ولاية من أصل 48، بما فيها ولايات البليدة والجزائر وقسنطينة ومستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس.

وستبقى مغلقة في هذه الولايات الصالات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ والمراكز الشبابية والثقافية وأسواق بيع المركبات المستعملة.

وتخضع حدود الجزائر لقيود خاصة منذ 17 مارس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية