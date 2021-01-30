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​يشجع على العنف.. مرصد الأزهر يثمن تعليق حساب حزب "فوكس" في إسبانيا بـ"تويتر"

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​يشجع على العنف.. مرصد الأزهر يثمن تعليق حساب حزب "فوكس" في إسبانيا بـ"تويتر" ​يشجع على العنف.. مرصد الأزهر يثمن تعليق حساب حزب "فوكس" في إسبانيا بـ"تويتر"

مصراوي Masrawy

09:36 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

علَّق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل مؤقت الحساب الرسمي لحزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا؛ بعد تغريدة معادية للمسلمين نشرها الحزب في سلسلة تغريدات تحت هاشتاج بعنوان: "أوقفوا الأسلمة".

وقال "تويتر" في بيان له أمس الخميس، إن هذه التغريدة تنتهك أحد معاييره التي تحظر التهديد أو التحرش أو التشجيع على العنف ضد أشخاص آخرين على أساس العرق أو الدين أو السن أو الإعاقة أو المرض.

كان الحزب طلق هاشتاج "أوقفوا الأسلمة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشية بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الإقليمية القطلونية، ووصف في تغريداته المسلمين والإسلام بالإرهاب.

وأشاد مرصد الأزهر بخطوة حجب حساب حزب "فوكس" اليميني المتطرف على موقع تويتر؛ لنشاطه العدائي ضد الإسلام والتحريض الدائم على كراهية المسلمين لتحقيق مكاسب انتخابية، وهو الأمر الذي لا يشكِّل انتهاكًا لمعايير مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما يُعدُّ أيضًا خرقًا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

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