الحكم على الأب المتهم بـ"تعرية طفلته الرضيعة" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

قضت محكمة جنح نبروة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الغباشي، رئيس المحكمة، وعبد الله يسري، وكيل النائب العام، وبحضور السيد علي سكرتير الجلسة، بحبس "ر.ح" والشهير بـ"أبو الشحم" والد الطفلة صاحبة واقعة التعري بقرية تابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه وذلك فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.

وتعود أحداث تلك القضية إلى شهر أكتوبر الماضي بعد قيام المتهم وقتها بالتعدي بالضرب على زوجته ووالدها أثناء الخلافات بينهم وإحداث إصابات بهما بعد أن قام بقضم "عض" والد زوجته فى الخد الايمن والكتف وحرر محضر وقتها ضده وقدم به تقريرًا طبيًا أثبت الإصابات والتعديات من المتهم على المجني عليهما.

يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسة وتم إعلانه فى محبسه بالحكم الصادر حيث إنه محبوس ١٥ يوما بناء على قرار محكمة جنح نبروه على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل المجنى عليها، وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة وتعريض حياتها للخطر.

وكانت قرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، شهدت إقدام أب في نهاية العقد الرابع من عمره على تعرية طفلته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها العام بأحد شوارع القرية انتقاما من زوجته وهو ما أثار حفيظة الأهالي ودفعهم إلى تصوير الواقعة وفر الأب هاربا تارك الطفلة في الشارع.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفيديو الذى وضح تعرية الأب لابنته وسط محاولات من أهالي القرية لإثنائه عن جريمته إلا أنه تجاهل توسلاتهم وأصر على تعذيب الطفلة وتعريتها بدعوى الانتقام من زوجته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، 39 عامًا، حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بالقرية المشار إليها وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة نبروه وبمواجهة المتهم في المحضر المحرر ضده برر جريمته بخلافات بينه وزوجته دفعته إلى الانتقام منها.

بالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات أقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة لما بينه وزوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمر المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها

وقالت والدة الطفلة الرضيعة، إن هناك خلافات زوجية بينهم منذ فترة وأنه دائم التعدي عليها حيث تركت منزل الزوجية بعد أسبوع فقط من الزواج بسبب عدم قدرتها على العيش معه لأنه يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدي عليها بالضرب المبرح هي وأسرتها حيث قام يوم الواقعة بالهجوم على منزل أسرتها وتعدى عليهم.

وأضافت أن زوجها رفض تسجيل ابنتهم منذ والدتها، حيث بلغ عمرها الآن عام وأشهر، مدعيًا أنها ليست ابنته و"قمت بتحرير محضر ضده من قبل بالسب والقذف، إلا أنه لم يتركنى في حالي أنا أو أسرتي أو طفلتنا، ويوم الواقعة اعتدى عليهم جميعا وأخذ الطفلة ونزع ملابسها في الشارع فقمت بتصويره مستغيثة بالجيران مطالبة بحمايتهم منه وتسجيل الطفلة حيث لا يوجد لها شهادة ميلاد حتى الآن.