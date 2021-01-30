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إصابة أم وطفليها في حريق شقة سكنية بالمحلة الكبرى

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إصابة أم وطفليها في حريق شقة سكنية بالمحلة الكبرى إصابة أم وطفليها في حريق شقة سكنية بالمحلة الكبرى

مصراوي Masrawy

09:52 م السبت 30 يناير 2021

الغربية- مروة شاهين:

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد اندلاع النيران فى شقة سكنية بمنطقة ابوشاهين وأتت ألسنة النيران على محتوياتها، أسفر ذلك عن إصابة أم وطفليها.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة ولا توجد شبهه جنائية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة تمهيدً لإخطار النيابة العامة.

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