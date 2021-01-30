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رئيس الشركة المنفذة لـ"كايرو آي" يكشف شرط فسخ عقد المشروع مع محافظة القاهرة

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رئيس الشركة المنفذة لـ"كايرو آي" يكشف شرط فسخ عقد المشروع مع محافظة القاهرة رئيس الشركة المنفذة لـ"كايرو آي" يكشف شرط فسخ عقد المشروع مع محافظة القاهرة

مصراوي Masrawy

09:31 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:

قال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، والتي تتولى تنفيذ مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بالزمالك، إن المشروع لن يؤثر على أي طابع جمالي أو تراثي بالحديقة.

وأضاف متولي في حوار لـ"مصراوي"، ينشر لاحقًا، أن الشركة ملتزمة بالحفاظ على أي معلم تراثي أو حضاري موجود بالحديقة دون المساس به.

وتابع: "حديقة المسلة بها حوالي أكثر من 40 نخلة ملكية، لما تعاقدنا مع المحافظة كان فيه إصرار أن يتم الحفاظ على الطابع وزيادته، ومضينا على عدم المساس بالنخل الموجود نهائيًا وهذا الشرط يؤدي لفسخ العقد تمامًا".

واستطرد أحمد متولي: "الحديقة عظيمة جدًا لكن للأسف كانت مُخربة بشكل حقيقي ولا يوجد بها أي أنواع جماليات، ورؤية المشروع قائمة على عدم المساس بالمساحات المزروعة وبالعكس سنزيد المساحة الخضراء حوالي 15%".

واختتم: "الحديقة بالمرسى حوالي 20 ألف متر مربع، والمساحة المزروعة حوالي 6100 متر فقط لأنها عبارة عن ممرات كثيرة وأماكن فاضية، وبعد المشروع هتكون 7000 متر هتزيد مش هتقل".

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