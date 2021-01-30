وزارة السياحة تفتح باب الحجز الإلكتروني لمتحف شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

فعلت وزارة السياحة والآثار نظام الحجز الإلكتروني لمتحف شرم الشيخ، وذلك عن طريق شبابيك مطوّرة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية، وذلك في إطار تطبيق وتفعيل الوزارة لمشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية .

وأوضحت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، في بيان لها اليوم السبت، أن متاحف شرم الشيخ والغردقة و المتحف المصري بالتحرير هم باكورة تفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية والتي بدأته الوزارة بالتعاون مع مجموعة "إى فاينانس."

وقالت إنه سيجري أيضا إطلاق أول منصة إلكترونية لحجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية، فور نقل المومياوات الملكية للمتحف وافتتاح قاعتين به، وذلك للتيسير على الزائرين وتقليلاً من التعاملات الورقية.

وأكدت مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية، أن المشروع سيجري تعميمه بعد ذلك في ٣٠ متحفًا وموقعًا أثريًا بمعظم محافظات مصر السياحية، والتي من أبرزها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة للزيارات المتكررة أو الحجز المسبق، وكذلك العروض الترويجية للمناسبات المختلفة.

وتابعت: كما يتضمن المشروع أيضاً ميكنة بيوت الهدايا ومنافذ الحجز، وسيجري إنشاء نظام مخزني للتكويد والحصر، وتوفير أجهزة نقاط البيع والطابعات المتخصصة وإضافة عملية الدفع باستخدام البطاقات، كما تتيح منصة الحجز الإلكترونية تقارير مركزية عن طريق شاشات متابعة الإيرادات، وكل ذلك وفقاً لنظام عالمي مستخدم في مزارات عالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن تطوير البوابات الإلكترونية يساعد على تنظيم حركة الدخول والخروج للمنافذ باستخدام بوابات إلكترونية محكمة، وتقبل التذاكر بنظام الباركود و البطاقات اللاتلامسية، وكذلك هناك بوابات متخصصة تتحمل أوقات الذروة والمواقع المكشوفة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الصلاحية للتذكرة ومنع استخدامها لأكثر من زائر.