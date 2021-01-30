أخبار عاجلة

التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين -
"أمن الطرق" يغلق طريق "تبوك- ضباء" بسبب سوء الأحوال الجوية -
بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد -
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا" -
المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ -
بعد ليلة ممطرة.. طقس مشمس في سانت كاترين- صور -
"جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير السياحة -
الفنان إدوارد يكشف كواليس الحلقات الأخيرة بمسلسل "لؤلؤ" -
"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزارة السياحة تفتح باب الحجز الإلكتروني لمتحف شرم الشيخ

Print
وزارة السياحة تفتح باب الحجز الإلكتروني لمتحف شرم الشيخ وزارة السياحة تفتح باب الحجز الإلكتروني لمتحف شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

09:47 م السبت 30 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

فعلت وزارة السياحة والآثار نظام الحجز الإلكتروني لمتحف شرم الشيخ، وذلك عن طريق شبابيك مطوّرة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية، وذلك في إطار تطبيق وتفعيل الوزارة لمشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية .

وأوضحت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، في بيان لها اليوم السبت، أن متاحف شرم الشيخ والغردقة و المتحف المصري بالتحرير هم باكورة تفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية والتي بدأته الوزارة بالتعاون مع مجموعة "إى فاينانس."

وقالت إنه سيجري أيضا إطلاق أول منصة إلكترونية لحجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية، فور نقل المومياوات الملكية للمتحف وافتتاح قاعتين به، وذلك للتيسير على الزائرين وتقليلاً من التعاملات الورقية.

وأكدت مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية، أن المشروع سيجري تعميمه بعد ذلك في ٣٠ متحفًا وموقعًا أثريًا بمعظم محافظات السياحية، والتي من أبرزها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة للزيارات المتكررة أو الحجز المسبق، وكذلك العروض الترويجية للمناسبات المختلفة.

وتابعت: كما يتضمن المشروع أيضاً ميكنة بيوت الهدايا ومنافذ الحجز، وسيجري إنشاء نظام مخزني للتكويد والحصر، وتوفير أجهزة نقاط البيع والطابعات المتخصصة وإضافة عملية الدفع باستخدام البطاقات، كما تتيح منصة الحجز الإلكترونية تقارير مركزية عن طريق شاشات متابعة الإيرادات، وكل ذلك وفقاً لنظام عالمي مستخدم في مزارات عالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن تطوير البوابات الإلكترونية يساعد على تنظيم حركة الدخول والخروج للمنافذ باستخدام بوابات إلكترونية محكمة، وتقبل التذاكر بنظام الباركود و البطاقات اللاتلامسية، وكذلك هناك بوابات متخصصة تتحمل أوقات الذروة والمواقع المكشوفة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الصلاحية للتذكرة ومنع استخدامها لأكثر من زائر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية