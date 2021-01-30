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5 دقائق أنهت الخطر.. ملابسات حريق محول كهرباء وزارة التضامن الاجتماعي

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5 دقائق أنهت الخطر.. ملابسات حريق محول كهرباء وزارة التضامن الاجتماعي 5 دقائق أنهت الخطر.. ملابسات حريق محول كهرباء وزارة التضامن الاجتماعي

مصراوي Masrawy

09:09 م السبت 30 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة المعنية ملابسات حريق محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة العجوزة، مساء السبت.

وتبين أن انفجار كابل الكهرباء نتج عنه اندلاع حريق محول الكهرباء المغذي للوزارة، إلا أن سرعة انتقال رجال الحماية المدنية حال دون تفاقم الأمر وأمكن إخماد الحريق في غضون 5 دقائق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمبنى رقم (1) الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي.

وانتقل على الفور اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين نشوب حريق في محول خاص بالوزارة، وتم فصل التيار الكهربائي لإتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.

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