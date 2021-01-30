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التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه

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التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه

مصراوي Masrawy

09:17 م السبت 30 يناير 2021

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية ، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد التحالف مراراً استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييدها.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت السبت الماضي صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في 15 يناير الحالي اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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مصراوي Masrawy

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