أخبار عاجلة

"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أكثر من 30 قتيلاً وجريحًا جراء انفجار محطة غاز وسط اليمن

Print
أكثر من 30 قتيلاً وجريحًا جراء انفجار محطة غاز وسط اليمن أكثر من 30 قتيلاً وجريحًا جراء انفجار محطة غاز وسط اليمن

مصراوي Masrawy

09:08 م السبت 30 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ)

لقي ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، في انفجار وقع بمحطة لتعبئة مادة الغاز بمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط اليمن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن انفجارًا ضخمًا وقع بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، بجانب مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير وسط المدينة، أثناء تجمع عشرات المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز.

وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المحطة، حسبما أفاد الشهود "ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، فضلاً عن احتراق عدد من المحلات وورش إصلاح السيارات القريبة من المحطة".

وبحسب شهود العيان، فقد نقل عشرات الضحايا إلى مستشفيات المدينة، التي أطلقت نداء استغاثة لمساعدة المصابين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع تبين مدى قوة الانفجار.

وحتى هذه اللحظة لم تتضح أسباب انفجار المحطة، ولم تصدر سلطات الأمر الواقع أي تصريح حول ذلك.

وسبق أن وقعت عدد من الانفجارات خلال الأشهر الماضية في محطات لتعبئة الغاز والبنزين في محافظات إب والحديدة و العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتنتشر الأسواق السوداء للمشتقات النفطية بشكل كبير في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط أزمة خانقة للمشتقات تشهدها تلك المحافظات منذ ما يقارب السنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية