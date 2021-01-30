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صور.. دعم "مياه الصرف الصحي المعالج" في شرم الشيخ بـ8 ملايين جنيه

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صور.. دعم شبكة "مياه الصرف الصحي المعالج" في شرم الشيخ بـ8 ملايين جنيه صور.. دعم "مياه الصرف الصحي المعالج" في شرم الشيخ بـ8 ملايين جنيه

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09:00 م السبت 30 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تدعيم ري مياه الصرف الصحي المعالج بمدينة شرم الشيخ بتكلفة تقدر بنحو ٨ مليون جنيه، لري المساحات الخضراء وزيادتها والتوسع في هذا النظام بجميع مناطق شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن جرى تنفيذ شبكة مياه الري أمام حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ بطول 7 كيلو متر بداية من ميدان الصداقة الدولي اتجاه طريق المطار حتى مدخل طريق "شرم الشيخ / دهب"، بهدف توفير مياه ري المساحات الخضراء.

وأكد المحافظ أن استخدام شبكة ري مياه الصرف الصحي المعالج في ري المساحات الخضراء بالمدينة يسهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة، وتوفير أكثر من ٢٠٠٠متر مكعب في اليوم من المياه المحلاه، وبالتالي تقليل تكلفة ري المساحات الخضراء بالمدينة والتغلب على مشكلة توفير مياه الري.

جاء ذلك اليوم السبت خلال تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تنفيذ شبكة مياه الري أمام حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ.

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