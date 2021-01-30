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وزارة تعلن عن طرح مشروع المنطقة اللوجيستية في الوادي الجديد

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وزارة التموين تعلن عن طرح مشروع المنطقة اللوجيستية في الوادي الجديد وزارة تعلن عن طرح مشروع المنطقة اللوجيستية في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

08:53 م السبت 30 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن بدء طرح مزايدة عامة لإقامة المنطقة اللوجيستية بالوادي الجديد، للشركات والكيانات المتخصصة في إنشاء وتشغيل المناطق التجارية وذلك على مساحة ١٠٠ فدان بمركز الخارجة .

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، اليوم السبت، أن طرح المشروع يأتي تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية وبناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة والذي يهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

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