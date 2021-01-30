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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن بدء طرح مزايدة عامة لإقامة المنطقة اللوجيستية بالوادي الجديد، للشركات والكيانات المتخصصة في إنشاء وتشغيل المناطق التجارية وذلك على مساحة ١٠٠ فدان بمركز الخارجة .

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، اليوم السبت، أن طرح المشروع يأتي تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية وبناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة والذي يهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.