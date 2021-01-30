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مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

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مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:45 م السبت 30 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية، فيما جرى إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة الترام.

تلقت غرفتي عمليات حي شرق الإسكندرية والهيئة العامة لنقل الركاب بلاغا يفيد تصادم ترامين بخط "الرمل" في محطة الإقبال، ووجود حالة وفاة.

انتقل مسئولو الحي وهيئة النقل العام وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم ترامين بخط ترام الرمل، ما أسفر عن مصرع شاب.

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه أثناء سير ترامين خلف بعضهما على نفس الخط في اتجاه محطة الرمل، فوجئ قائد الترام الأول بسيدة تعبر الطريق، فتوقف بشكل مفاجئ، ما تسبب في اصطدام الترام الثاني به من الخلف.

وأضاف رئيس حي شرق، أن قوة اصطدام الترام تسبب في سقوط شاب – كان واقفا على السبنسة- أسفل العجلات ليلقى مصرعه، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وإعادة تسيير حركة الترام.

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