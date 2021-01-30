مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية بشارع المطبعة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع حريق هائل بمخزن أحذية بشارع المطبعة، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع المطبعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين بالفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.