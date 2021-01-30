أخبار عاجلة

"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية بشارع المطبعة

Print
مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية بشارع المطبعة مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية بشارع المطبعة

مصراوي Masrawy

08:58 م السبت 30 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع حريق هائل بمخزن أحذية بشارع المطبعة، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع المطبعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين بالفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية