"السياحة والآثار" تبدأ تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمتحفي شرم الشيخ والغردقة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

‏‎بدأت وزارة السياحة والآثار في تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمتحفي شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير، عن طريق شبابيك مطوّرة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية.

‏‎ويأتي ذلك في إطار تطبيق وتفعيل الوزارة لمشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية.

‏‎وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الاثرية والمتاحف، أن متاحف شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير هم باكورة تفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية والتي بدأته الوزارة بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس."

‏‎وفي إطار المشروع سيتم أيضًا إطلاق أول منصة إلكترونية لحجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية، فور نقل المومياوات الملكية للمتحف وافتتاح قاعتين به، وذلك للتيسير على الزائرين وتقليلاً من التعاملات الورقية.

‏‎وأكدت مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية أن المشروع سيتم تعميمه بعد ذلك في 30 متحفًا وموقعًا أثريًا بمعظم محافظات مصر السياحية والتي من أبرزها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة للزيارات المتكررة أو الحجز المسبق وكذلك العروض الترويجية للمناسبات المختلفة.

‏‎ويتضمن المشروع ميكنة بيوت الهدايا ومنافذ الحجز، حيث سيتم إنشاء نظام مخزني للتكويد والحصر، وتوفير أجهزة نقاط البيع والطابعات المتخصصة وإضافة عملية الدفع باستخدام البطاقات، كما تتيح منصة الحجز الإلكترونية تقارير مركزية عن طريق شاشات متابعة الإيرادات، وفقًا لنظام عالمي مستخدم في مزارات عالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

‏‎كما أشارت إلى أن تطوير البوابات الإلكترونية يساعد على تنظيم حركة الدخول والخروج للمنافذ باستخدام بوابات إلكترونية محكمة، وتقبل التذاكر بنظام البار كود والبطاقات اللاتلامسية، وهناك بوابات متخصصة تتحمل أوقات الذروة والمواقع المكشوفة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الصلاحية للتذكرة ومنع استخدامها لأكثر من زائر.

‏‎جدير بالذكر أن عملية التحول الرقمي لقنوات البيع، تتم عن طريق إتاحة 4 طرق إلكترونية متنوعة لحجز تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف، عن طريق منصة للحجز على الإنترنت، تطبيق الهاتف المحمول، وشبابيك مطورة للحجز في المواقع الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق منصة رقمية لحجز التذاكر المجمعة الخاصة بشركات السياحة ووكلاء البيع، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات والمحافظ الإلكترونية، لتحقيق انسيابية في الزيارة أوقات الذروة باستخدام خاصية الـscheduling. ​