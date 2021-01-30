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المنصورة وعين شمس.. يطلع على النماذج الهندسية لـ6 جامعات أهلية

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المنصورة وعين شمس.. السيسي يطلع على النماذج الهندسية لـ6 جامعات أهلية المنصورة وعين شمس.. يطلع على النماذج الهندسية لـ6 جامعات أهلية

مصراوي Masrawy

08:56 م السبت 30 يناير 2021

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لنماذج 6 جامعات أهلية جديد هي: "عين شمس، الزقازيق، بورسعيد، قناة السويس، الوادي الجديد، المنصورة".​

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مصراوي Masrawy

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