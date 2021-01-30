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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية

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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية

مصراوي Masrawy

08:37 م السبت 30 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

- الاستمرار في الحش والري، وفي ذلك الشهر يتم الانتهاء من الحشة الثالثة.

- بدء التزهير في البرسيم الفحل لذا ينصح بتوفير مناحل قريبة من زراعات البرسيم الفحل لإنتاج البذرة لضمان الأنتاجية المرتفعة من محصول البذرة.

البرسيم الحجازي:
- يتم أخذ الحشة الثانية من البرسيم الحجازي الذي تم زراعته في أكتوبر.

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