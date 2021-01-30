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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ش أ):

لقي 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 11 آخرون إثر اصطدام مقطورة جرار بحافلة صغيرة في وسط روسيا.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان لها نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت، إن الحادث وقع بالقرب من مدينة "سيزران" في منطقة "سامرا" التي تبعد نحو ٧٣٠ كيلومترا (٤٥٠ ميلا) جنوب شرق العاصمة "موسكو"، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية أوضحت أن المقطورة الجرار انزلقت وانحرفت في الاتجاه المقابل.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق في روسيا إنها فتحت تحقيقا جنائيا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.