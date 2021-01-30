أخبار عاجلة

"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 23 شخصا جراء حادث تصادم في

Print
مقتل وإصابة 23 شخصا جراء حادث تصادم في روسيا مقتل وإصابة 23 شخصا جراء حادث تصادم في

مصراوي Masrawy

08:21 م السبت 30 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):
لقي 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 11 آخرون إثر اصطدام مقطورة جرار بحافلة صغيرة في وسط .
وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان لها نقلت "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت، إن الحادث وقع بالقرب من مدينة "سيزران" في منطقة "سامرا" التي تبعد نحو ٧٣٠ كيلومترا (٤٥٠ ميلا) جنوب شرق العاصمة "موسكو"، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية أوضحت أن المقطورة الجرار انزلقت وانحرفت في الاتجاه المقابل.
من جانبها، قالت لجنة التحقيق في روسيا إنها فتحت تحقيقا جنائيا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية