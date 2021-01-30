بالأسماء.. إصابة 3 شباب في حادث سير بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 شباب، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب دراجة آلية بطريق الفرافرة – ديروط، بمنطقة الكيلو 13 بالطريق، أسفر عن إصابة كل من بسيوني أشرف بسيوني، 25 عامًا، محمود حسن حامد، 18 عامًا، أحمد عبد العزيز نعمة الله، 13 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.