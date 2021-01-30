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منع دخول أي شخص لمباني "تعليم الشرقية" في حال عدم تحميل "توكلنا"

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منع دخول أي شخص لمباني "تعليم الشرقية" في حال عدم تحميل "توكلنا" منع دخول أي شخص لمباني "تعليم الشرقية" في حال عدم تحميل "توكلنا"
تماشيًا مع توجيه أمير المنطقة والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

منع دخول أي شخص لمباني

صدر توجيه من إدارة "تعليم الشرقية" بمنع دخول أي شخص إلى المباني الإدارية في حال عدم تحميل تطبيق "توكلنا".

ويأتي هذا الأمر تماشيًا مع توجيه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ، ومنها تطبيق توكلنا، ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة.

وجاء في التوجيه ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا"، وحث منسوبي "تعليم الشرقية" على تحميله، وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام، وأخذ قياس الحرارة عند الدخول.أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف تطبيق توكلنا تعليم الشرقية وزارة التعليم أمير المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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