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بتدابير وقائية.. "تقني القصيم" يستأنف التدريب لأكثر من 16 ألف متدرب ومتدربة

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بتدابير وقائية.. "تقني القصيم" يستأنف التدريب لأكثر من 16 ألف متدرب ومتدربة بتدابير وقائية.. "تقني القصيم" يستأنف التدريب لأكثر من 16 ألف متدرب ومتدربة
بشقيه المباشر والمدمج وفقاً لطبيعة التخصصات

بتدابير وقائية..

استأنفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، الفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ بتمكين أكثر من 16000 متدرب ومتدربة للكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج التطبيقية بالمنطقة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، اكتمال كافة الخطط لآليات التدريب للمقررات النظرية والعملية، سواء للتدريب عن بعد أو التدريب المباشر أو المدمج وفقاً لطبيعة التخصصات والمقررات.

ورفع "المذن" شكره لأمير منطقة القصيم لما يحظى به التدريب التقني والمهني بالمنطقة من رعاية ودعم كريم، مقدماً شكره لمحافظ المؤسسة وقياداتها على ما تجده الإدارة من دعم مكنها في المضي قدماً نحو التوسع في القبول واستغلال الطاقات الاستيعابية للكليات والمعاهد، لاحتواء رغبات أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، مثمناً جهود قيادات المنشآت التدريبية لحرصها على سلامة أبنائنا وبناتنا ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات المؤسسة بالمنطقة.تقني القصيم الجديد القصيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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