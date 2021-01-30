حريق محول كهرباء أسفل وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمبنى رقم (1) الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي.

وانتقل على الفور اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين نشوب حريق في محول خاص بالوزارة، وتم فصل التيار الكهربائي لإتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.