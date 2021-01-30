أخبار عاجلة

"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وفد روسي يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ

Print
وفد روسي يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ وفد روسي يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

08:01 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

واصل الوفد الأمني الروسي تفقد الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والغردقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، ضمن جولات الوفود الروسية لدراسة عودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وتشمل جولة الوفد الروسي الاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتابع الوفد الروسي التفتيش على الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة، وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بيهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية، لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

ويتأكد الوفد الروسي من عدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

ويعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في ، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية