وفد روسي يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

واصل الوفد الأمني الروسي تفقد الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والغردقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، ضمن جولات الوفود الروسية لدراسة عودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وتشمل جولة الوفد الروسي الاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتابع الوفد الروسي التفتيش على الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة، وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بيهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية، لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

ويتأكد الوفد الروسي من عدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

ويعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية.