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"الصحة": 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية في ظل أزمة كورونا

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"الصحة": 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية في ظل أزمة كورونا "الصحة": 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية في ظل أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

08:00 م السبت 30 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل "تويتر" 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية والعناية بها، في ظل تفشي .

كما خصصت الوزارة أرقامًا هاتفية للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700، و0220816831

وجاءت النصائح كالتالي:

1- التعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت يوميًا.

2- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.

3- تخصيص وقت للقيام بالأشياء التي تحبها.

4- تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة.

5- الحفاظ على نظافتك الشخصية.

6- ممارسة الرياضة بانتظام.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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