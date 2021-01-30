"الصحة": 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية في ظل أزمة كورونا

مصراوي Masrawy
08:00 م السبت 30 يناير 2021
كتب- أسامة علي:
نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل "تويتر" 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية والعناية بها، في ظل تفشي فيروس كورونا.
كما خصصت الوزارة أرقامًا هاتفية للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700، و0220816831
وجاءت النصائح كالتالي:
1- التعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت يوميًا.
2- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.
3- تخصيص وقت للقيام بالأشياء التي تحبها.
4- تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة.
5- الحفاظ على نظافتك الشخصية.
6- ممارسة الرياضة بانتظام.