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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من تركيب مواسير خطوط الانحدار بمشروع الصرف الصحي المشترك بين قريتي أولاد عبد الله و"تنيدة" بالمركز.

أكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار بطول 7 كم بمرفق الصرف الصحي الجاري تنفيذه بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

أوضح عبد الحكم، أن المشروع يضم خطوط انحدار ومحطتي رفع ومحطة معالجة وغابة شجرية على مساحة 2 كم2، بقرية أولاد عبد الله، كما أن المشروع من الممكن أن يستوعب الصرف الصحي لقرية ذخيرة.