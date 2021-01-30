فتح معبر رفح البري 4 أيام لعبور المسافرين

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مصراوي Masrawy

كتب - أشرف سويلم:

قال مصادر في معبر رفح البري، إن السلطات المصرية استعدت لإعادة فتح معبر رفح البري بعد غد الاثنين لمدة 4 أيام متواصلة لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بعد فترة إغلاق لمعبر رفح البري لمدة 65 يوما متواصلة بسبب كورونا

وأضاف أن إدارة معبر رفح البري تلقت اخطارا بالاستعداد لفتح المعبر الاثنين المقبل لعبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين ولعودة العالقين الفلسطينيين بالجانب المصري لقطاع غزة.

وأوضح أن الحجر الصحي بمعبر رفح البري رفع درجة الاستعداد ويلزم كافة المسافرين بتقديم شهادات اختبار لخلوهم من فيروس كورونا كشرط للعبور في كلا الاتجاهين.