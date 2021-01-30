أخبار عاجلة

"قشطة" من زبد البحر تظهر عند شواطئ الأرجنتين -
شدة نقاء مياه البايكال -
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

فتح معبر رفح البري 4 أيام لعبور المسافرين

Print
فتح معبر رفح البري 4 أيام لعبور المسافرين فتح معبر رفح البري 4 أيام لعبور المسافرين

مصراوي Masrawy

07:59 م السبت 30 يناير 2021

كتب - أشرف سويلم:
قال مصادر في معبر رفح البري، إن السلطات المصرية استعدت لإعادة فتح معبر رفح البري بعد غد الاثنين لمدة 4 أيام متواصلة لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بعد فترة إغلاق لمعبر رفح البري لمدة 65 يوما متواصلة بسبب كورونا
وأضاف أن إدارة معبر رفح البري تلقت اخطارا بالاستعداد لفتح المعبر الاثنين المقبل لعبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين ولعودة العالقين الفلسطينيين بالجانب المصري لقطاع غزة.
وأوضح أن الحجر الصحي بمعبر رفح البري رفع درجة الاستعداد ويلزم كافة المسافرين بتقديم شهادات اختبار لخلوهم من كشرط للعبور في كلا الاتجاهين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

شبكة عيون الإخبارية