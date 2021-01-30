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صحة الوادي الجديد: رصيد الأكسجين بالمستشفيات يكفي لمدة 15 يومًا

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صحة الوادي الجديد: رصيد الأكسجين بالمستشفيات يكفي لمدة 15 يومًا صحة الوادي الجديد: رصيد الأكسجين بالمستشفيات يكفي لمدة 15 يومًا

مصراوي Masrawy

07:31 م السبت 30 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إن رصيد الأكسجين بكافة المستشفيات العاملة داخل المحافظة بصفة عامة، ومستشفيات العزل الصحي خاصة، تكفي مدة 15 يومًا.

وأكد محروس، لـ"مصراوي"، أن بعض المستشفيات يصل رصيدها الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أن مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة كافي، ولا يوجد أي مشاكل بشأن غاز الأكسجين بالمستشفيات.

لفت وكيل الصحة بالوادي الجديد أيضًا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميًا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، مناشدًا المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة بالمحافظة.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن رصد 35 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين 191 حالة إيجابية تعافى منهم 84 حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالتين بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير الجاري 12 حالة وفاة.

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مصراوي Masrawy

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