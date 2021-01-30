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الجزائر تسجل 235 حالة إصابة بالكورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد

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الجزائر تسجل 235 حالة إصابة بالكورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد الجزائر تسجل 235 حالة إصابة بالكورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

07:19 م السبت 30 يناير 2021

الجزائر - (أ ش أ):
أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة بالجزائر اليوم السبت تسجيل 235 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و122 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2888 حالة وفاة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73 ألفا و152 حالة ، بعد شفاء 196 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 33 مريضا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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