أخبار عاجلة

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير -
وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حليف لنافالني يدعو بايدن لفرض عقوبات على شركاء بوتين

Print
حليف لنافالني يدعو بايدن لفرض عقوبات على شركاء بوتين حليف لنافالني يدعو بايدن لفرض عقوبات على شركاء بوتين

مصراوي Masrawy

07:17 م السبت 30 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

حث حليف مقرب لزعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مجموعة أكبر من شركاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً إن العقوبات الحالية ليست كافية لمنع الكرملين من قمع المعارضين السياسيين وانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكتب فلاديمير أشوركوف حليف نافالنى في خطاب إلى بايدن نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك اليوم: "العقوبات الحالية لا تطال عددًا كافيًا من الأشخاص المناسبين".

وكتب أسماء 35 شخصًا، من بينهم الشخصيتان الثريتان رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف، بالإضافة إى كبار موظفي إدارة بوتين، ورؤساء العديد من الشركات الحكومية، التي يقول نافالني إنه يجب استهدافها.

وأضاف أشوركوف: "أي شيء أقل من ذلك سيفشل في جعل النظام يغير سلوكه. يجب على الغرب فرض عقوبات على صانعي القرار الذين جعلوا تزوير الانتخابات والسرقة من الموازنة والتسميم سياسة وطنية".

ويريد نافالني وحلفاؤه أيضًا أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على من يحتفظون بأموالهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

شبكة عيون الإخبارية