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"روائع مكة" يقدم كسوة الشتاء لعمال النظافة ضمن مبادرة "رداً للجميل"

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"روائع مكة" يقدم كسوة الشتاء لعمال النظافة ضمن مبادرة "رداً للجميل" "روائع مكة" يقدم كسوة الشتاء لعمال النظافة ضمن مبادرة "رداً للجميل"
نظم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية

قدم فريق الروائع التطوعي، التابع لمركز حي الشرائع، مبادرة كسوة الشتاء التي حملت عنوان "رداً للجميل" واستهدف من خلالها عمال النظافة. واشتملت المبادرة إضافة إلى الكسوة على مسابقات وهدايا للأطفال والكبار.

وتم تنفيذ المبادرة بحديقة مخطط 11 بضاحية الشرائع بالتنسيق مع بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع، المشرفة على فريق الروائع التطوعي، شريفة الزهراني، أنه تم الاحتفاء بعمال النظافة وشكرهم على ما يقدمونه في سبيل نظافة الأحياء والمخططات. مؤكدة حرص فريق الروائع التطوعي على توزيع 50 كسوة، كما تم تنظيم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية.

وأضافت قائدة الفريق أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات يقدمها فريق الروائع التطوعي ضمن برامجه وأنشطته المستديمة، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت حضورًا من مجتمع الحي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية؛ حفاظًا على سلامة المجتمع. معربة عن شكرها وتقديرها لبلدية الشرائع الفرعية، التي جهزت مكان الاحتفاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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