استعدادًا لمهام مشتركة.. الجيشان المصري والفرنسي ينفذان مناورة جوية

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تشمل طائرات مقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرز

ينفذ الجيشان المصري والفرنسي تدريباً مشتركاً في إحدى القواعد الجوية المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم (السبت).

وأوضحت "الشرق الأوسط"، أن المراحل الأولى للتدريب، الذي تشارك فيه طائرات مقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرز، تتضمن مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية، وتبادل الخبرات التدريبية، وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

وأضافت أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة، وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.