أخبار عاجلة

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير -
وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أحزاب فرنسية تنتقد تأخر في فرض تدابير صارمة للحد من تفشي كورونا

Print
أحزاب فرنسية تنتقد تأخر الحكومة في فرض تدابير صارمة للحد من تفشي كورونا أحزاب فرنسية تنتقد تأخر في فرض تدابير صارمة للحد من تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

07:13 م السبت 30 يناير 2021

باريس - (ا ف ب)

انتقدت المعارضة الفرنسية الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الفرنسية جان كاستكس، مساء الجمعة، وقالت بأنها "جاءت متأخرة". بعض الأحزاب أشارت إلى أن الحكومة فضلت حماية الاقتصاد على حساب صحة الفرنسيين.

توالت ردود فعل الطبقة السياسية الفرنسية إزاء الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس مساء الجمعة بهدف تقليص انتشار وباء (كوفيد-19) في فرنسا.

وكتبت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في تغريدة على حسابها على توتير "لقد ضيعنا وقتًا طويلاً قبل أن نتخذ في نهاية المطاف قرار غلق الحدود وفرض رقابة صارمة عليها. كنا نقول منذ البداية أنها هي الطريقة الناجعة لتقليص انتشار فيروس كوفيد-19" في فرنسا.

كما علقت عن تراجع معهد "باستور" بشأن عملية إنتاج لقاح ضد الفيروس قائلة "كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن تمكنت من تطوير لقاحا لمجابهة كوفيد-19 إلا فرنسا".

أما النائب في الجمعية الوطنية إريك سيوتي، والمنتمي إلى حزب "الجمهوريون" المعارض، فقال "استغرق أمر غلق الحدود الجوية الفرنسية سنة كاملة للحكومة. كم ضيعنا من الوقت".

اليسار الفرنسي انتقد قرارات جان كاستكس. وقال أولفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي "كل واحد لديه الحق أن يحكم على قرارات جان كاستكس. لكن التقرير الذي قدم لرؤساء الأحزاب الجمعة يظهر أن هناك مخاوف أن تصل عدد الإصابات في حلول شهر أبريل المقبل إلى 250 ألف حالة يوميًا".

وتابع "إعطاء فرصة جديدة للفرنسيين قبل أخذ قرار فرض الحجر الصحي، كما صرح رئيس الحكومة، يعني فقط تأخير انتشار السلالات الجديدة وليس إرجاء القرارات".

خيار الرئيس ماكرون هو الذي فرض على الفرنسيين

أما جوليان بايو، الأمين العام لحزب الخضر، فلقد انتقد الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الفرنسية مساء الجمعة قائلا "بين الاقتصاد وصحة الفرنسيين، الحكومة لم تنجح على الصعيدين. فعوض أن تعطي الأولوية لصحة الفرنسيين، تواصل تقليص عدد الأسرّة في المستشفيات الفرنسية".

من ناحيته، تأسف جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" على التأخير الذي سجلته الحكومة في مواجهتها لفيروس كوفيد-19. وصرح "متى سنخطط لإيجاد بدائل للحجر المنزلي ومتى ستتمكن فرنسا من إنتاج لقاحات تحت رخص تمنحها شركات أخرى؟".

وأضاف النائب إريك كوكريل من نفس الحزب "لقد تابعنا فيلما سيئا طيلة هذا الأسبوع. أعتقد أن جان كاستكس كان مساندا لفكرة الإغلاق لكن في نهاية المطاف قرار الرئيس ماكرون هو الذي فرض على الفرنسيين".

وإلى ذلك، دافع كريستوف كاستنير من الحزب الحاكم عن قرار الحكومة قائلا: "ندرك جيدا ما هي انعكاسات الحجر الصحي على الفرنسيين، خاصة البسطاء منهم. خيار الحكومة هو القيام بكل شيء من أجل حمايتهم دون المساس بالاقتصاد الوطني أو إضعافه. هذه هي المسؤولية المتوازنة التي اتخذتها الحكومة على عاتقها".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

ماكرون يبحث مع عون تشكيل الحكومة اللبنانية

ماكرون يبحث مع عون تشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية