ما الاتهامات الموجهة إلى هيثم كامل أبوعلي في واقعة مقتل مُهندسة البحر الأحمر؟

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

أحالت النيابة العامة- المتهم هيثم كامل أبوعلي إلى محكمة الجنايات، لتسببه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق- مُهندسة ديكور خطأ بالبحر الأحمر، وأسندت النيابة العامة للمتهم، وفق بيان صادر عنها اليوم السبت، الاتهامات التالية.

- إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

- تسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق.

وذكرت النيابة في بيان اليوم السبت أن المتهم قتل المجني عليها، حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.