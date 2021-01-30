أخبار عاجلة

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير -
وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

Print
"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة "البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

مصراوي Masrawy

06:40 م السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عطايا:

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج.

وكتب الوزير الإثيوبي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت أنه "تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته".

وأعلن الوزير الإثيوبي أوائل الشهر الجاري، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة. وذكر الخميس الماضي أن السودان تسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة، وانسحب 7 مرات خلال 7 أشهر.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس: "لم نرفض مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي، ومصر والسودان انسحبتا بعد التوافق".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

شبكة عيون الإخبارية