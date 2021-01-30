"البناء مستمر".. بيان من إثيوبيا بشأن سد النهضة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عطايا:

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج.

وكتب الوزير الإثيوبي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت أنه "تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته".

وأعلن الوزير الإثيوبي أوائل الشهر الجاري، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة. وذكر الخميس الماضي أن السودان تسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة، وانسحب 7 مرات خلال 7 أشهر.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس: "لم نرفض مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي، ومصر والسودان انسحبتا بعد التوافق".