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الصحة العالمية: احتكار اللقاح يفاقم الوباء

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الصحة العالمية: احتكار اللقاح يفاقم الوباء الصحة العالمية: احتكار اللقاح يفاقم الوباء

مصراوي Masrawy

06:33 م السبت 30 يناير 2021

جنيف - (بي بي سي)

حذّر رئيس منظمة الصحّة العالميّة، من احتكار اللقاح على أساس قومي، وقال إن مثل هذه الخطوات سيؤدّي إلى إطالة أمد الوباء.

وأتت تلك التحذيرات بعد أن هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على صادرات اللقاح عقب خلاف مع شركة أسترازينيكا التي أبلغت الاتحاد أنها لن تتمكن من الوفاء بتعهداتها بسبب مشاكل في مصنع الإنتاج في أوروبا.

وكان ميشيل بارنييه كبير مفاوضي ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، حث دول الاتحاد على التراجع عن التشدد ومفاقمة الخلاف مع بريطانيا، بشأن إمدادات لقاح (كوفيد-19).

وقال بارنييه لصحيفة التايمز البريطانية إنه يتعيّن على الطرفين العمل معا بروح التعاون .

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي بعد إعلان الدول الأعضاء في الاتحاد عن نيتها فرض ضوابط على حدود ايرلندا الشمالية مع بريطانيا، من خلال تفعيل مواد الحالات الطارئة في اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

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