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"بن عميرة" لـ"سبق": هذه أفضل مميزات "نجم الطرف".. الأسدية و"أم النكور"

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فيه تُنقل الشتلات وأيامه تعتبر الأفضل لتقليم الأشجار

كشف الفلكي محمد بن عيد بن عميرة، عن أن أفضل مميزات نجم "الطرف" الحالي تتمثل في نقل الشتلات مثل العنب والرمان والتين والورد وما شابهها، كما تعتبر أيامه أفضل أيام تقليم الأشجار مثل "العنب والرمان والتين والورد"، وما شابهها، وتترك بدون سقاية إلى النجم الذي يليه وهو نجم الجبهة.

وقال "بن عميرة" لـ"سبق": "بحسب مرصد ابن عميرة الشمسي الزراعي المناخي، يسمى هذا النجم نجم الطرف، وبدأ من تاريخ 1442/6/12هـ إلى 1442/6/23هـ، وعدد أيامه 12 يومًا، أربعة أيام منها اُسدية، وهي شديدة البرودة، وثمانية أيام منها ذكور، وقد قيل فيها "اُمالنكور"؛ لأنه يتغير فيها الجو طيلة اليوم من ارتفاع في الحرارة ونزول فيها وسرعة الرياح فيه، وفجأة تميل للهدوء مع قروب الليل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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