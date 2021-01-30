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ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري "مؤقتًا"

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ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري

تَصَدّر "الشباب" ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "مؤقتًا" بعد أن كسب مضيفه أبها بنتيجة 3- 2، ضمن مباريات الجولة 16، اليوم السبت.

ورفع "الشباب" رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال؛ بينما تَوَقّف رصيد أبها عند النقطة 21 في المركز الثامن.

وافتتح "الشباب" النتيجة عن طريق إيجور، في الدقيقة 54، بعد استغلاله عرضية بانيجا.

وأضاف جوانكا الهدف الثاني للشباب، في الدقيقة 57، وسجل "أبها" هدفه الأول عن طريق سعد بقير، في الدقيقة 62.

وقبل أن يحقق أبها التعادل، عاد الشباب للتقدم من جديد عن طريق سيبا في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 69. ولم يستسلم أصحاب الأرض ليسجل صالح العمري الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة مباغتة وخادعة للحارس زيد البواردي، في الدقيقة 71.

ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري

ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري

ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري

ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري

ضرب أبها بثلاثية.. الشباب يعتلي صدارة الدوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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