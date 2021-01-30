أخبار عاجلة

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير -
وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا

Print
5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا 5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا
وقع الهجوم داخل موقع صناعي

5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة عفرين بشمال سورية اليوم (السبت)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الهجوم وقع في موقع صناعي وسط البلدة وأصاب 22 شخصًا.

وألقت باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ولم يصدر تعليق فوري من وحدات حماية الشعب.

وتعتبر تركيا التي تحتل شمال سورية، وحدات حماية الشعب الكردية "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني داخل حدودها، وقد شنت توغلات في سورية لدعم المتمردين السوريين لإخراجها من الحدود التركية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات

"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة"

"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة"

استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع

استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع

شبكة عيون الإخبارية