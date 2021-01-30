أخبار عاجلة

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير -
وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار

Print
"المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار "المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار
لضمان وصول الفواتير باسم المالك الجديد وانتظامها دون مديونيات

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

وتهدف الشركة من ذلك الإجراء لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟!

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات

"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة"

"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة"

استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع

استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع

شبكة عيون الإخبارية