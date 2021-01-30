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شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة "واجهتنا خضراء"

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تهدف إلى زيادة التوعية بثقافة التشجير والطرق العلمية للتعامل مع البذور وتنميتها

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

تفاعَلَ سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية، مع مبادرة "واجهتنا خضراء" التي تم تدشينها يوم الخميس الماضي، نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع مديرو العموم بالهيئة الملكية بينبع، وبمشاركة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع بالواجهة البحرية المرحلة الرابعة.

وتهدف فعالية "واجهتنا خضراء" إلى زيادة التوعية بثقافة التشجير والطرق العلمية للتعامل مع البذور وتنميتها وزراعة النباتات، ورفع مستوى الاهتمام بالتشجير وتشجيع المجتمع؛ للمساهمة فيه والمحافظة على النباتات، وتوعية سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية بأفضل الممارسات والتقنيات لأنظمة الري المرشدة لاستخدام المياه، وكذلك دعم روح المشاركة الاجتماعية في زراعة النباتات.

جدير بالذكر أن الفعالية ستكون مستمرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى تاريخ 26/ 2/ ٢٠٢١ بتنظيم من إدارتي التشجير والري والخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع.

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

شاهد.. سكان ومتطوعو مدينة ينبع الصناعية يتفاعلون مع مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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