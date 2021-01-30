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الوادي الجديد تطلق مبادرة لزراعة التوت في المدارس

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الوادي الجديد تطلق مبادرة لزراعة التوت في المدارس الوادي الجديد تطلق مبادرة لزراعة التوت في المدارس

مصراوي Masrawy

06:34 م السبت 30 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ مبادرة لزراعة أشجار التوت في المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه من خلال مبادرة زراعة التوت بالمدارس سيجري منح كل مدرسة 50 شجرة توت بالمجان لزراعتها بالمدرسة لنشر زراعة هذا الشجر لتفعيل المبادرة الرئاسية "وادي الحرير" لإعادة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد.

أضاف المحافظ، أن المحافظة تدعم كافة الخطوات والجهود الخاصة بإحياء انتاج الحرير الطبيعي سواء من خلال تسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال أو من خلال تنفيذ دورات تدريبية للشباب لتدريبهم على زراعة التوت وإنتاج الحرير وتقديم تسهيلات لنشر زراعة نبات التوت وإقامة صناعات الحرير بالتوازي معها.

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