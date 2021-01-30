صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة

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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل نطاق مدينة أسوان الجديدة.

وجرى تفقد مشروع الشريط النهري، والذي يعد نقلة حضارية وسياحية، يجري تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار و22 مليون جنيه، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً، ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين، كما يضم مشروع الشريط النهرى أيضاً الممشى السياحى الجارى بطول 1500 متر، بينما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم، فضلاً عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي بمساحة 11.70 فدان، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.

ووجه اللواء أشرف عطية شكره لوزير الإسكان على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الوزارة لمحافظة أسوان لدفع عجلة العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي ستعود بالنفع على المواطن الأسواني في القريب العاجل.

لافتاً إلى أنه من أبرز المشروعات التي جرى التنسيق عليها مشروع الصوت والضوء لكوبري أسوان الملجم ببانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبري روض الفرج، بجانب إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المباني، وبالتالي تخفيف للضغط والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة من خلال خلق تجمع عمراني واجتماعي واقتصادي متكامل يهدف إلى استيعاب 70 ألف نسمة، ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها.