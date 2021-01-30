مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء استحمامه في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه اليوم السبت، صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام داخل حمام المنزل بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب أثناء الاستحمام داخل المنزل.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مصرع "عمر.ك.ع" 23 عامًا، صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام داخل حمام المنزل دائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الغنايم المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.