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رئيس وزراء العراق: دماء العراقيين غالية.. وكل من تورط بالدم سينال القصاص العادل

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رئيس وزراء العراق: دماء العراقيين غالية.. وكل من تورط بالدم سينال القصاص العادل رئيس وزراء العراق: دماء العراقيين غالية.. وكل من تورط بالدم سينال القصاص العادل

مصراوي Masrawy

06:28 م السبت 30 يناير 2021

بغداد - (أ ش أ):
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إن دماء مواطني بلاده غالية، مشيرا إلى أن كل من تورط في الدم سينال قصاصه العادل.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال استقبال الكاظمي لعوائل الشهداء الذين لقوا حتفهم في ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد من جراء تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على 100 شخص.
وأعلن الكاظمي، خلال اللقاء، عن تقديم (قانون حقوق الشهداء) إلى مجلس النواب، معربا عن أمله في إقراره، ومؤكدا "كل شهيد في العراق له نفس الحقوق".
وقال رئيس الوزراء العراقي موجها حديثه للأهالي: "واجبي الإنساني والأخلاقي يقتضي البحث عن القصاص العادل"، موجها بمتابعة طلبات الأسر والإسراع في تنفيذها من قبل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء ومؤسسة الشهداء.

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