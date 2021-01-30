أخبار عاجلة

رقم صادم عن عدد أنواع "كورونا" في العالم.. هل تتخيل؟! -
"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات -
"كورونا" يحول شواطئ "بالي" من مقصد للسياح إلى "مكبات قمامة" -
استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا آخذة في الارتفاع -
"ملكية ينبع" تغلق المراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية 10 أيام -
المُشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المعاشات بالشرقية -
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس" -
بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ -
الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير -
وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تمديد العمل بإجراء مؤقت يسمح لآلاف السوريين البقاء في أمريكا رغم انتهاء تأشيراتهم

Print
تمديد العمل بإجراء مؤقت يسمح لآلاف السوريين البقاء في أمريكا رغم انتهاء تأشيراتهم تمديد العمل بإجراء مؤقت يسمح لآلاف السوريين البقاء في أمريكا رغم انتهاء تأشيراتهم

مصراوي Masrawy

06:14 م السبت 30 يناير 2021

واشنطن - (ا ف ب)

مددت الولايات المتحدة، العمل بإجراء مؤقت يسمح لآلاف السوريين البقاء على الأراضي الأمريكية رغم انتهاء تأشيراتهم، وذلك في ظل تواصل الحرب في بلدهم والتي "تمنع المواطنين السوريين من العودة بأمان"، وفق مسؤول في الإدارة الأمريكية.

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلة العمل بإجراء مؤقت يمكن آلاف السوريين، الذين تشهد بلادهم حربا، من البقاء على الأراضي الأمريكية رغم انتهاء تأشيراتهم.

وتسمح "حالة الحماية المؤقتة (تي بي إس) التي مدّدها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ديفيد بيكوسكي" لنحو 6700 سوري كانوا سيُضطرون إلى المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتى سبتمبر 2022.

كما سمحت الولايات المتحدة لـ1800 سوري إضافي بأن يُقدموا طلبات للحصول على هذه الوضعية.

وقال بيكوسكي إن الحرب "تمنع المواطنين السوريين من العودة بأمان" إلى بلادهم. واعتبر أن "الحرب الأهلية السورية تواصل تسليط الضوء على الاستهداف المتعمد للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والأطفال الجنود" وأوجدت حالة من "انعدام الأمن الغذائي" و"محدودية الوصول إلى والرعاية الطبية".

وتعهد بايدن، الرئيس الديمقراطي الذي تولى منصبه في 20 يناير، بنهج أكثر تسامحا مع اللاجئين والمهاجرين.

ويتناقض موقفه مع السياسات المتشددة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ، الذي تراجع عن العديد من تدابير الحماية الإنسانية.

وسعى ترامب جاهدا للتخلص تدريجيا من إلحاق المهاجرين من أمريكا الوسطى ودول أخرى بالبرنامج، لكن عقبات قانونية وقفت في طريقه. وعلى الرغم من موقفه المتشدد، مددت إدارته الحماية مرتين للسوريين بسبب استمرار النزاع المسلح ومحدودية الحصول على الرعاية الطبية في بلادهم. لكن ترامب لم يسمح بالتحاق متقدمين جدد بالبرنامج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

ترندات نص الليل .. دعوات المصريين تلاحق الأهلى في الدوحة وجريزمان يبدع مع برشلونة

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

شبكة عيون الإخبارية